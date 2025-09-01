Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Day.Az, об этом сообщает "AnewZ" со ссылкой на дипломатические источники.

Китай подтвердил свою поддержку заявки Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В свою очередь, официальные лица, знакомые с ситуацией, сообщили, что решение Индии воспрепятствовать этому процессу противоречит принципам многосторонней дипломатии и "Шанхайскому духу", которые предусматривают недопустимость переноса двусторонних споров на многосторонние площадки.

Согласно этим сообщениям, позиция Индии тесно связана с братскими отношениями Азербайджана с Пакистаном.

Один из инсайдеров прокомментировал AnewZ, что этот шаг "не меняет курс Азербайджана", а, напротив, демонстрирует международному сообществу "ограниченность и близорукость политики Индии".