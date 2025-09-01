Эрдоган и Путин провели встречу на полях 25-го саммита Совета глав государств ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в китайском городе Тяньцзин для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Переговоры прошли в отеле, где остановился турецкий президент.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Омер Болат, глава турецкой разведывательной организации Ибрагим Калын, глава пресс-службы президента Бурханеттин Дуран и советник президента Чагры Эрхан.