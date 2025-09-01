Президент Ильхам Алиев: Имеются хорошие возможности для расширения азербайджано-словацкого сотрудничества в ряде сфер

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Словакии Петера Пеллегрини с национальным праздником этой страны - Днем Конституции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном послании главы государства говорится: "Дружественные и партнерские отношения, связывающие наши страны и народы, важны для нас. Нынешняя динамика развития азербайджано-словацких связей вызывает удовлетворение. Особо хотел бы отметить успешное сотрудничество в энергетическом секторе, являющемся одним из приоритетных направлений нашего партнерства".

Подчеркнув, что сегодня имеются хорошие возможности для расширения азербайджано-словацкого сотрудничества в ряде сфер и наполнения его новым содержанием, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что, используя в полной мере этот потенциал и имеющиеся возможности, Азербайджан и Словакия совместными усилиями смогут добиться развития дружественных отношений и дальнейшего углубления взаимодействия.