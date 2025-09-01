Вниманию родителей, планирующих записать ребенка в детский сад

С 1 сентября с целью комплектования групп в дошкольных образовательных учреждениях временно приостанавливается процесс записи в очередь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (MÜTDA), процесс комплектования групп будет проходить с 1 по 15 сентября.

Отметим, что после завершения процесса комплектования прием детей на вакантные места в дошкольные образовательные учреждения продолжится в течение всего года.

Напомним, что процесс приема в дошкольные образовательные учреждения осуществляется в электронном виде через портал bq.edu.az.