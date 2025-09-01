Авария в Агдаме

В связи с ДТП в Агдамском районе 31 августа примерно в 19:10 в отделение скорой помощи Центральной районной больницы в Барде были госпитализированы 4 человека (3 женщины и 1 мужчина).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB.

"Пациентам с различными травмами была оказана необходимая медицинская помощь. Трое человек с удовлетворительным состоянием были отпущены домой для амбулаторного лечения. Один пациент был переведен в медучреждение "Ени клиника" для получения более специализированной медицинской помощи. Пациент продолжает лечение в соответствующем отделении, планируется проведение хирургической операции, его состояние тяжелое", - сообщили в TƏBİB.