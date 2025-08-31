"Сабах" усилил состав перспективным баскетболистом

Баскетбольный клуб "Сабах" продолжает укреплять состав молодыми азербайджанскими игроками.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт по схеме 2+1 с 16-летним баскетболистом Гусейном Мамедовым, рост которого составляет 2 метра.

Мамедов является игроком юношеской сборной Азербайджана (U18) и считается одним из перспективных представителей нового поколения. Руководство "Сабах" отмечает, что клуб намерен активно развивать местных талантов и интегрировать их в основную команду.

Заметим, что основная команда "Сабаха" в настоящее время находится на учебно-тренировочных сборах в Литве в рамках подготовки к новому сезону. В ходе сборов бакинский клуб провел контрольный матч с местным "Невежисом" и одержал разгромную победу со счетом 102:82.