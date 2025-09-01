В Йемене задержаны 11 представителей ООН

Йеменские хуситы после израильского удара, в результате которого погиб премьер Ахмед Галеб ар-Рахави и другие высокопоставленные чиновник, решили усилить меры безопасности в Сане.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, в частности, они провели обыски в офисах агентств ООН в столице Йемена и задержали нескольких их сотрудников, сообщает Associated Press (AP).

Хуситы утром 31 августа ворвались в офисы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и организации защиты детей ЮНИСЕФ.

Представитель ВПП ООН Абир Этефа рассказала AP, что по крайней мере один сотрудник организации был задержан в Сане и еще несколько - в других районах. "ВПП ООН вновь заявляет, что произвольное задержание гуманитарного персонала неприемлемо", - подчеркнула она.

Представитель ООН сообщил агентству, что силовики провели обыски в офисах ВОЗ и ЮНИСЕФ и допросили сотрудников на парковке. По его словам, связь с несколькими сотрудниками ВПП и ЮНИСЕФ потеряна, вероятно, после их задержания.

Представитель ЮНИСЕФ Аммар Аммар заявил о задержании нескольких сотрудников и добавил, что организация запрашивает дополнительную информацию у хуситов. Он и Этефа отметили, что агентства проводят "всесторонний подсчет" своих сотрудников в Сане и других районах, подконтрольных хуситам.

Посланник ООН в Йемене Ханс Грундберг сообщил, что в ходе рейдов были задержаны по меньшей мере 11 сотрудников организации и потребовал, чтобы они были "немедленно и безоговорочно" освобождены. "Я решительно осуждаю новую волну произвольных задержаний персонала ООН сегодня в Сане и Ходейде... а также насильственное проникновение в помещения ООН и захват имущества ООН", - приводит его слова The Guardian.