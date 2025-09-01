Си Цзиньпин предложил создать банк развития ШОС

В китайском городе Тяньцзинь началось 25-е заседание Совета глав государств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, объявивший заседание открытым, заявил, что сегодня перед странами-членами ШОС стоит острая задача обеспечения собственной безопасности и достижения благополучия.

Си Цзиньпин сказал, что отношения между членами организации основаны на дружбе и сотрудничестве: "Китай выступает против гегомонии и конфронтации, поддерживает свободную торговлю. ШОС уже стала крупной организацией в мире, и ее авторитет на международной арене растет. Мир переживает потрясения и изменения. Что касается принципов ШОС в соответствии с духом Шанхая, государства должны взаимно уважать друг друга, разнообразие. За основу следует брать взаимовыгодное сотрудничество. Необходимо расширять сотрудничество в таких областях, как транспорт, энергетика, цифровые технологии, искусственный интеллект".

Подчеркнув важность дорожного проекта "Один пояс, одна дорога", председатель Китайской Народной Республики предложил в ближайшее время создать банк развития ШОС.