Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло

Около 500 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщил телеканал RTA.

По информации журналистов, еще более 1000 жителей страны получили травмы различной степени тяжести. Многие пострадавшие находятся под завалами, поэтому их количество может увеличиться.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Афганистана в ночь на 1 сентября. Природный катаклизм зафиксировали на расстоянии 17 миль (27,3 км) от города Джелалабад, недалеко от границы с Пакистаном.