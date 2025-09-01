https://news.day.az/world/1777406.html Сильное землетрясение в Афганистане - сотни погибших Землетрясение магнитудой 6 баллов, произошедшее недалеко от Джалалабада, центрального района провинции Нангархар в Афганистане, унесло жизни не менее 250 человек. Как передает Day.Az, по данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6 произошло недалеко от границы с Пакистаном.
Землетрясение магнитудой 6 баллов, произошедшее недалеко от Джалалабада, центрального района провинции Нангархар в Афганистане, унесло жизни не менее 250 человек.
Как передает Day.Az, по данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6 произошло недалеко от границы с Пакистаном.
Землетрясение, произошедшее в 27 километрах к северо-востоку от Джелалабада, было зарегистрировано на глубине 8 километров.
По данным местных СМИ, в результате землетрясения погибли не менее 250 человек, более 500 получили ранения.
