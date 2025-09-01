Сильное землетрясение в Афганистане

Землетрясение магнитудой 6 баллов, произошедшее недалеко от Джалалабада, центрального района провинции Нангархар в Афганистане, унесло жизни не менее 250 человек.

Как передает Day.Az, по данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6 произошло недалеко от границы с Пакистаном.

Землетрясение, произошедшее в 27 километрах к северо-востоку от Джелалабада, было зарегистрировано на глубине 8 километров.

По данным местных СМИ, в результате землетрясения погибли не менее 250 человек, более 500 получили ранения.