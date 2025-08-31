Президент Ильхам Алиев: Вывод связей с Кыргызстаном на уровень стратегического партнерства является наглядным воплощением непоколебимой воли двух народов

Вывод связей между Азербайджаном и Кыргызстаном на уровень стратегического партнерства является наглядным воплощением непоколебимой воли двух народов и их стремления к дальнейшему углублению сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову по случаю национального праздника - Дня независимости этой страны.

Выразив наилучшие пожелания Президенту Садыру Жапарову и кыргызскому народу, глава государства Ильхам Алиев отметил: "Под Вашим руководством в братском Кыргызстане реализованы широкомасштабные созидательные работы и реформы, достигнуты весомые успехи в сфере социально-экономического прогресса. Нынешняя динамика развития отношений между нашими странами, связанными друг с другом общими духовными ценностями и историко-культурными корнями, вызывает удовлетворение".

Президент Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем успешном продолжении совместных усилий, направленных на сохранение и укрепление добрых традиций дружеских и братских отношений между двумя странами, дальнейшее расширение их взаимодействия в двустороннем и многостороннем порядке.