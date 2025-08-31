Microsoft назвала 40 профессий, которым угрожает искусственный интеллект

Корпорация Microsoft представила результаты исследования, в рамках которого проанализированы 40 профессий с точки зрения их уязвимости к внедрению генеративного искусственного интеллекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным аналитиков Microsoft Research, к числу наиболее подверженных влиянию ИИ профессий относятся переводчики, писатели, историки, сотрудники служб клиентской поддержки, стюарды, продавцы, разработчики решений с числовым программным управлением (CNC), телефонные операторы, кассиры билетных сервисов, а также радиоведущие и диджеи.

В исследовании подчеркивается, что активное внедрение ИИ фиксируется именно в этих сферах. По мнению авторов, это не обязательно ведет к вытеснению специалистов, а скорее указывает на усиление симбиоза человека и технологии, где ИИ становится инструментом повышения эффективности.

Эксперты подчеркнули, что ИИ выполнять разные задачи, включая подготовку текстов, проведение исследований и коммуникацию, однако его возможности по замещению человека в рамках отдельных операций остаются ограниченными.

Также в компании составили список профессий, которые наименее подвержены автоматизации. Такими оказались профессии, связанные с физическим трудом: операторы оборудования, специалисты ручного труда, медицинский персонал и массажисты. Эксперты указывают на ограниченные возможности ИИ в ситуациях, требующих тактильного взаимодействия и моторных навыков.

У Microsoft есть свой ИИ-ассистент - Microsoft Copilot, интегрированный в Windows и браузер Edge. Также на облачной платформе Azure функционируют ведущие генеративные модели, включая ChatGPT, DALL-E и Grok.