Tikinti üçün icazə almaq istəyənlərin DİQQƏTİNƏ
Vətəndaşlar tərəfindən istər texniki şərtlərin verilməsi, istər tikintiyə icazələrin digər istiqamətləri ilə aparılan prosedurlarla bağlı narazılıqlara baxılması artıq elektronlaşdırılır.
Xəzər Tv xəbər verir ki, yeni qaydaları əmlak eksperti Ramil Osmanlı "Xəzər xəbər"ə şərh edib.
Ekspertin sözlərinə görə, bu dövrə qədər müraciətlərə operativ cavab verilməsi mümkün olmurdu, bu yeni qaydalar sayəsində artıq bir ay ərzində şikayətlərə verilən bir cümləlik, eləcə də uyğun olmayan cavablar artıq aradan qaldırılacaq.
