АМИ Trend является надежным связующим звеном Азербайджана с мировым сообществом

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Своими впечатлениями о сотрудничестве с АМИ Trend поделился исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества с общим будущим (PRCCSF) Халид Таймур Акрам, передает Day.Az.

"АМИ Trend играет важную роль как надежный источник региональной информации на международном уровне. Оно служит прочным мостом, соединяющим Азербайджан с мировым сообществом благодаря точной, своевременной и объективной подаче новостей. Высокие журналистские стандарты и приверженность принципам прозрачности укрепляют доверие к агентству как в Пакистане, так и в международной аудитории", - сказал он.

По его словам, публикации АМИ Trend содействуют развитию международного и регионального сотрудничества, укрепляют взаимопонимание и делают агентство ценным партнером для правительств, инвесторов, исследователей и академических институтов.

"Новостные материалы и аналитика Trend предоставляют иностранным инвесторам надежную, своевременную и тщательно подготовленную информацию об экономике и развитии региона. Благодаря акценту на объективность и позитивную подачу, Trend способствует формированию благоприятной среды для международного бизнеса и сотрудничества. Отчеты Trend пользуются высоким доверием со стороны международных министерств, финансовых институтов и аналитических центров. Как эксперт по международным отношениям, я особенно отмечаю позитивное освещение ключевых событий в сфере энергетики, политики и финансов, что делает агентство важным ориентиром при формировании инвестиционных возможностей в Азербайджане", - пояснил аналитик.

Кроме того, Халид Таймур Акрам подчеркнул, что региональная аналитика и экспертные оценки АМИ Trend способствуют укреплению взаимопонимания между Азербайджаном и международной аудиторией.

"Такое уникальное позиционирование не только укрепляет имидж страны, но и содействует принятию обоснованных решений во всем мире, а также всесторонне освещает развитие Азербайджана, его мирные инициативы и региональное партнерство. АМИ Trend является авторитетным источником информации, который способствует межкультурному диалогу и эффективно противостоит дезинформации", - подытожил эксперт.