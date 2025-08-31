Сборная Азербайджана вышла в финал этапа Всемирной серии

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 примет участие в финальном этапе Всемирной серии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решающие игры состоятся 13-14 сентября в китайском Шанхае.

За главный трофей турнира поборются семь лучших команд сезона по рейтинговым очкам, а также сборная Китая, которая получила место как хозяйка финала.