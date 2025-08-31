https://news.day.az/sport/1777316.html Сборная Азербайджана вышла в финал этапа Всемирной серии Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 примет участие в финальном этапе Всемирной серии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решающие игры состоятся 13-14 сентября в китайском Шанхае.
