США отказали в выдаче виз палестинским чиновникам перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН

Госдепартамент США отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и официальным представителям Палестинской национальной администрации накануне очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"В соответствии с законодательством США госсекретарь Марко Рубио принял решение отказать в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и представителям Палестинской национальной администрации, а также аннулировать действующие визы перед сессией Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что организация обсудит с Госдепартаментом США вопрос выдачи виз палестинским представителям.