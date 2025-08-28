https://news.day.az/sport/1776798.html Эрдоган встретился с футболистами сборной Азербайджана - ФОТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял членов женской футбольной команды "Юксековаспор".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял членов женской футбольной команды "Юксековаспор".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) сообщили, что среди участников встречи были также выступающие за эту команду игроки сборной Азербайджана Вюсаля Сейфеддинова, Вюсаля Гаджиева, Жаля Махсимова и Айтадж Шарифова. Между тем недавно перешедшая в клуб Севиндж Джафарзаде не смогла присутствовать на встрече, так как поздно присоединилась к составу.
Отметим, что "Юксековаспор" в прошлом сезоне вышла в Суперлигу как победитель 1-й лиги.
