Эрдоган встретился с футболистами сборной Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял членов женской футбольной команды "Юксековаспор".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) сообщили, что среди участников встречи были также выступающие за эту команду игроки сборной Азербайджана Вюсаля Сейфеддинова, Вюсаля Гаджиева, Жаля Махсимова и Айтадж Шарифова. Между тем недавно перешедшая в клуб Севиндж Джафарзаде не смогла присутствовать на встрече, так как поздно присоединилась к составу.

Отметим, что "Юксековаспор" в прошлом сезоне вышла в Суперлигу как победитель 1-й лиги.