В Китае заявили о планах превзойти суперкар Bugatti

Компания Dreame, которая выпускает пылесосы, собирается разработать гиперкар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.

В компании подчеркнули, что это будет "самый быстрый автомобиль в мире".

Отмечается, что гиперкар составит конкуренцию Bugatti Veyron. Несмотря на то что Veyron давно не является самым быстрым автомобилем в мире, именно он стал символом индустрии как первый серийный суперкар с мощностью более 1000 л.с. и максимальной скоростью свыше 400 км/ч.

Гиперкар Dreame будет представлен в 2027 году.