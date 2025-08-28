https://news.day.az/autonews/1776794.html В Китае заявили о планах превзойти суперкар Bugatti Компания Dreame, которая выпускает пылесосы, собирается разработать гиперкар. Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com. В компании подчеркнули, что это будет "самый быстрый автомобиль в мире". Отмечается, что гиперкар составит конкуренцию Bugatti Veyron.
В Китае заявили о планах превзойти суперкар Bugatti
Компания Dreame, которая выпускает пылесосы, собирается разработать гиперкар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.
В компании подчеркнули, что это будет "самый быстрый автомобиль в мире".
Отмечается, что гиперкар составит конкуренцию Bugatti Veyron. Несмотря на то что Veyron давно не является самым быстрым автомобилем в мире, именно он стал символом индустрии как первый серийный суперкар с мощностью более 1000 л.с. и максимальной скоростью свыше 400 км/ч.
Гиперкар Dreame будет представлен в 2027 году.
