В Австралии изъята рекордная партия амфетамина

Пограничная служба Австралии провела крупнейшую в истории страны конфискацию амфетамина.

В ходе спецоперации было изъято около 900 килограммов психоактивного вещества, передает Day.Az со ссылкой на The Maritime Executive.

Партия наркотиков, стоимостью примерно 64 миллиона австралийских долларов (около $41,8 млн), была замаскирована под спринг-роллы и упакована в контейнер. Задержали опасный груз в порту штата Новый Южный Уэльс. Австралийская полиция проводит расследование.

Предварительно установлено, что амфетамины в страну пыталась ввезти международная преступная группировка. Это не первый случай, когда австралийские силовики выявляют крупную партию наркотиков, измеряющуюся в тоннах. Так, в прошлом году на континент пытались ввезти морским путем более 2-х тонн кокаина.

Полиция раскрыла сговор 11-ти мужчин и двух несовершеннолетних граждан из различных государств.

В итоге злоумышленники были задержаны и преданы суду. Согласно австралийским законам, им грозит пожизненное заключение.

Стоимость запрещенного груза тогда составила 760 миллионов австралийских долларов ($494 млн).