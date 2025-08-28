В Австралии изъята рекордная партия амфетамина
Пограничная служба Австралии провела крупнейшую в истории страны конфискацию амфетамина.
В ходе спецоперации было изъято около 900 килограммов психоактивного вещества, передает Day.Az со ссылкой на The Maritime Executive.
Партия наркотиков, стоимостью примерно 64 миллиона австралийских долларов (около $41,8 млн), была замаскирована под спринг-роллы и упакована в контейнер. Задержали опасный груз в порту штата Новый Южный Уэльс. Австралийская полиция проводит расследование.
Предварительно установлено, что амфетамины в страну пыталась ввезти международная преступная группировка. Это не первый случай, когда австралийские силовики выявляют крупную партию наркотиков, измеряющуюся в тоннах. Так, в прошлом году на континент пытались ввезти морским путем более 2-х тонн кокаина.
Полиция раскрыла сговор 11-ти мужчин и двух несовершеннолетних граждан из различных государств.
В итоге злоумышленники были задержаны и преданы суду. Согласно австралийским законам, им грозит пожизненное заключение.
Стоимость запрещенного груза тогда составила 760 миллионов австралийских долларов ($494 млн).
