Драка в сенате Мексики

В мексиканском сенате произошла драка.

Как передает Day.Az, кадры мордобоя опубликованы в Телеграм.

Причиной стали жаркие дебаты, в ходе которых обсуждалось, должна ли Мексика должна ответить на угрозы США вторжением для борьбы с торговлей наркотиками и картелями.

