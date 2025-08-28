https://news.day.az/world/1776849.html Драка в сенате Мексики - ВИДЕО В мексиканском сенате произошла драка. Как передает Day.Az, кадры мордобоя опубликованы в Телеграм. Причиной стали жаркие дебаты, в ходе которых обсуждалось, должна ли Мексика должна ответить на угрозы США вторжением для борьбы с торговлей наркотиками и картелями. Представляем вашему вниманию данное видео:
Драка в сенате Мексики - ВИДЕО
В мексиканском сенате произошла драка.
Как передает Day.Az, кадры мордобоя опубликованы в Телеграм.
Причиной стали жаркие дебаты, в ходе которых обсуждалось, должна ли Мексика должна ответить на угрозы США вторжением для борьбы с торговлей наркотиками и картелями.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре