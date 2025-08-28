https://news.day.az/world/1776849.html

Драка в сенате Мексики - ВИДЕО

В мексиканском сенате произошла драка. Как передает Day.Az, кадры мордобоя опубликованы в Телеграм. Причиной стали жаркие дебаты, в ходе которых обсуждалось, должна ли Мексика должна ответить на угрозы США вторжением для борьбы с торговлей наркотиками и картелями. Представляем вашему вниманию данное видео: