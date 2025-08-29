Во Флориде автомобиль с женщинами попал в аварию

Флорида. Автомобиль, полный женщин, пытается уехать от полиции, врезается во внедорожник, затем женщины (кроме одной, которая была ранена) пытаются убежать от полиции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Женщину вскоре поймали.

Она, хромая, пыталась убежать от полиции.