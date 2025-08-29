https://news.day.az/world/1776886.html Во Флориде автомобиль с женщинами попал в аварию - ВИДЕО Флорида. Автомобиль, полный женщин, пытается уехать от полиции, врезается во внедорожник, затем женщины (кроме одной, которая была ранена) пытаются убежать от полиции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Женщину вскоре поймали. Она, хромая, пыталась убежать от полиции.
Во Флориде автомобиль с женщинами попал в аварию - ВИДЕО
Флорида. Автомобиль, полный женщин, пытается уехать от полиции, врезается во внедорожник, затем женщины (кроме одной, которая была ранена) пытаются убежать от полиции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Женщину вскоре поймали.
Она, хромая, пыталась убежать от полиции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре