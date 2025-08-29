https://news.day.az/world/1777026.html Мощный взрыв на автозаправке в Дагестане - ВИДЕО В Дагестане мощный взрыв произошел на автозаправке у села Сулевкент в Хасавюртовском районе. Видео очевидцев с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Тут Дагестан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Только что взорвалась заправка в Хасавюртовском районе в селе Сулевкент", - говорится в сообщении.
Мощный взрыв на автозаправке в Дагестане - ВИДЕО
В Дагестане мощный взрыв произошел на автозаправке у села Сулевкент в Хасавюртовском районе. Видео очевидцев с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Тут Дагестан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Только что взорвалась заправка в Хасавюртовском районе в селе Сулевкент", - говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть сам взрыв и местных жителей, часть из которых побежала к заправке узнать, что произошло.
По данным Baza, в результате случившегося пострадали два человека. Официального подтверждения этому пока нет.
