Политический хаос во Франции

Министр экономики Франции Эрик Ломбард заявил, что стране может понадобиться помощь Международного валютного фонда на фоне "политического хаоса, который мешает надеждам сократить ошеломляющий государственный долг страны", и нарастающего с каждым кварталом ускорения роста французского госдолга.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, ожидается, что слабое правительство президента Эммануэля Макрона падёт в следующем месяце после того, как премьер-министр Франсуа Байру заявил, что намерен добиваться вотума доверия в парламенте.

Оппозиционные партии - от радикальных левых "Непокорённая Франция" до популистского правого "Национального объединения" - все заявили, что проголосуют за свержение кабинета, и ход Байру был назван "самоубийственным" даже его соратниками, в том числе Николь Дюбрэ-Шира, одной из его собственных депутатов.

Его падение оставит страну без руля и без бюджета в то время, когда госдолг перевалил за 3,4 триллиона евро, а прогнозируемый дефицит в этом году в 5,4% ВВП, может в итоге достигнуть 7% и даже 7,5%.

На фоне роста доходности десятилетних облигаций выше 3,5%, глава французского минфина Ломбар сказал:

"Бьюсь об заклад, что в течение двух недель наш долг будет стоить дороже, чем у Италии".

Этот поворот событий - унижение для Макрона, который пришёл к власти в 2017 году с заявлениями, что он "Моцарт финансов", но при этом стал свидетелем исторического спада, отмечает The Times.

Анн-Софи Альсиф, главный экономист консалтинговой компании BDO, рассказала Le Parisien, что с 1960-х годов доходность французских облигаций не была выше итальянских.

Байру объявил планы по сокращению расходов и повышению налогов на общую сумму 43,8 миллиарда евро, чтобы предотвратить то, что он назвал "национальной чрезвычайной ситуацией". Но его бюджет, включающий крайне непопулярные меры, такие как отмена двух праздничных дней и сокращение расходов на здравоохранение, столкнулся с массовым сопротивлением, отмечает La Parisien.