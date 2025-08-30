https://news.day.az/world/1777115.html Крупнейшая в мире выставка тыкв в Германии - ВИДЕО Крупнейший в мире тыквенный фестиваль стартовал в немецком Людвигсбурге 23 августа 2025 года и продлится до 3 ноября 2025 года.
Крупнейший в мире тыквенный фестиваль стартовал в немецком Людвигсбурге 23 августа 2025 года и продлится до 3 ноября 2025 года. Фестиваль, проходящий в парке "Цветущий барокко" (Blühendes Barock), в этом году посвящен кино и превратился в "киношную сказку", где тысячи тыкв создают образы знаменитых киногероев, таких как Чарли Чаплин, Мэрилин Монро и герои "Звёздных войн".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
