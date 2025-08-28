Беспилотная Tesla проходит испытания в тоннелях Лас-Вегаса

Компания Илона Маска The Boring Company начала тестировать систему автономного вождения Tesla в сети подземных туннелей Лас-Вегаса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Fortune, испытания проходят в условиях Vegas Loop - замкнутой транспортной сети, где электромобили должны двигаться без участия водителя на высоких скоростях. Однако пока управление регулярно приходится брать на себя операторам безопасности.

По словам главы Управления по делам конференций и туризма Лас-Вегаса Стива Хилла, тесты проводятся уже несколько месяцев. На данном этапе в машинах все еще находятся водители безопасности, которые "периодически" вынуждены брать управление на себя. Аварий пока не зафиксировано, но до полноценного перехода к беспилотному режиму, по его словам, "еще далеко".

Испытания проходят в системе Vegas Loop - подземной транспортной сети, созданной The Boring Company, стартапом, основанным Маском. Это однополосные туннели, по которым пассажиры передвигаются на электромобилях Tesla напрямую от станции к станции, без промежуточных остановок. Первую очередь, участок длиной около 2,7 км под конференц-центром Лас-Вегаса, открыли в 2021 году. Сейчас он соединяет три станции центра и несколько близлежащих отелей, а в будущем компания планирует расширить сеть по всему городу, чтобы уменьшить пробки.

Казалось бы, такие туннели - идеальная среда для автономного вождения: здесь нет ни светофоров, ни других автомобилей, ни пешеходов. Однако программное обеспечение Tesla все равно испытывает трудности. По словам С. Хилла, автомобили плохо справляются с навигацией на станциях, а яркая подсветка и гладкие каменные стены сбивают систему.

Между тем, Маск продолжает обещать, что в ближайшее время беспилотные Tesla станут массовыми. Ранее он говорил, что к концу года сервис Robotaxi охватит половину населения США. В Сан-Франциско и Остине Tesla уже запустила роботакси-сервисы, но фактически автомобили управляются водителями, использующими Full Self-Driving как помощника. Пока это мало похоже на обещанный полностью автономный транспорт.