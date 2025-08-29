https://news.day.az/politics/1776924.html Названы сроки окончательной ликвидации Минской группы ОБСЕ Минская группа ОБСЕ будет окончательно ликвидирована к декабрю 2025 года. Как передает Day.Az, об этом сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Речь идет о прекращении работы трех институтов - Минской группы, должности личного представителя действующего председателя ОБСЕ и группы планирования высокого уровня.
"Речь идет о прекращении работы трех институтов - Минской группы, должности личного представителя действующего председателя ОБСЕ и группы планирования высокого уровня. Принимая во внимание позицию сторон о нецелесообразности их сохранения, не видим оснований для препятствования их роспуску", - сказал Лукашевич.
Напомрим, что в рамках достигнутых 8 августа в Вашингтоне договоренностей Азербайджан и Армения совместно обратились к ОБСЕ с целью роспуска Минской группы.
