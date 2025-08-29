На сайте Госдепартамента США опубликованы документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией

США опубликовали на сайте Госдепартамента документы, подписанные с Арменией и Азербайджаном, а также итоговый документ совместной встречи Президента Дональда Трампа с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 августа.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Согласно информации, среди документов - Совместная декларация по итогам встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне (округ Колумбия), Меморандум о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Азербайджанской Республики о создании Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами Америки и Азербайджанской Республикой, а также меморандумы о взаимопонимании, подписанные с Арменией.

С документами, касающимися Азербайджана, можно ознакомиться по следующим ссылкам.

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2025/08/2025JointDeclaration.AzerbaijanArmenia.pdf

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2025/08/2025MOUAzerbaijan.pdf