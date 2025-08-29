https://news.day.az/world/1776944.html Скольких человек казнили в Иране в этому году? С начала 2025 года в Иране в исполнение был приведен 841 смертный приговор. Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Отмечено, что только в июле в Иране были казнены 110 человек, что вдвое больше, чем за тот же месяц 2024 года.
