Скольких человек казнили в Иране в этому году?

С начала 2025 года в Иране в исполнение был приведен 841 смертный приговор.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Отмечено, что только в июле в Иране были казнены 110 человек, что вдвое больше, чем за тот же месяц 2024 года.