https://news.day.az/world/1776941.html В Японии извергается вулкан - ФОТО В Японии извергается вулкан Синмоэдакэ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В небо на высоту 5500 метров поднялся столб дыма и пепла, а люди в округе слышали сильный гул.
В Японии извергается вулкан - ФОТО
В Японии извергается вулкан Синмоэдакэ.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В небо на высоту 5500 метров поднялся столб дыма и пепла, а люди в округе слышали сильный гул.
Извержения Синмоэдакэ могут быть с выбросами камней и пирокластических потоков, поэтому людей предупредили об опасности и запретили близко приближаться к вулкану.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре