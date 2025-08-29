В Японии извергается вулкан Синмоэдакэ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В небо на высоту 5500 метров поднялся столб дыма и пепла, а люди в округе слышали сильный гул.

Извержения Синмоэдакэ могут быть с выбросами камней и пирокластических потоков, поэтому людей предупредили об опасности и запретили близко приближаться к вулкану.