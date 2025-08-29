Вниманию водителей свадебных кортежей:

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана предупредило свадебные кортежи о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГУГДП.

Как говорится в информации, некоторые водители свадебных кортежей нарушают правила дорожного движения, создавая риски для безопасности дорожного движения.

"Это превышение скорости, опасные маневры, чрезмерное использование звуковых сигналов, автохулиганство и создание препятствий для других участников дорожного движения", - говорится в информации.

Дорожная полиция напоминает, что в свадебных кортежах необходимо ограничивать количество транспортных средств, двигаться только по одной полосе, соблюдать дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим и не управлять автомобилем в нетрезвом состоянии.