Премьер-министра Таиланда отстранили от должности

Премьер-министр Таиланда Петонгтан Шинаватра освобождена от занимаемой должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, Конституционный суд Таиланда обвинил ее в нарушении этических норм и в том, что она ставила свои личные интересы выше национальных во время телефонного разговора с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

Шинаватра назвала беседу с камбоджийским коллегой личным телефонным звонком и заявила, что ее целью было достижение мира без насилия.

Отметим, в опубликованных в СМИ фрагментах разговора премьер-министр Таиланда называла камбоджийского коллегу "дядей" и критиковала высокопоставленного представителя армии Таиланда, называя его своим конкурентом.