2 района Баку останутся без газа

В двух районах Баку из-за ремонтно-монтажных работ будут наблюдаться локальные перебои в газоснабжении.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, ограничения будут введены в пятницу с 10:00 до завершения работ.

Перебои, в частности, будут наблюдаться в поселке Кюрдаханы, жилых массивах "Ени Сахя" и "Бадамлыг" поселка Забрат в Сабунчинском районе и части поселка Локбатан в Гарадагском районе столицы.