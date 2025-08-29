https://news.day.az/society/1776852.html 2 района Баку останутся без газа В двух районах Баку из-за ремонтно-монтажных работ будут наблюдаться локальные перебои в газоснабжении. Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз". Согласно информации, ограничения будут введены в пятницу с 10:00 до завершения работ.
В двух районах Баку из-за ремонтно-монтажных работ будут наблюдаться локальные перебои в газоснабжении.
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, ограничения будут введены в пятницу с 10:00 до завершения работ.
Перебои, в частности, будут наблюдаться в поселке Кюрдаханы, жилых массивах "Ени Сахя" и "Бадамлыг" поселка Забрат в Сабунчинском районе и части поселка Локбатан в Гарадагском районе столицы.
