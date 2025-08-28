Тяжелое ДТП в Сабирабаде,

В ДТП в Сабирабадском районе погибли 2 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, погиб шестилетний ребенок и еще один человек - житель села Гюдяджухур Алиев Рагим Алиса оглу, 1957 года рождения, и его внучка Ализаде Нилай Рагиб гызы, 2019 года рождения.

Четверо пострадали.

ДТП произошло в село Гюдяджухур Сабирабадского района. Пострадавшие госпитализированы в Ширванскую больницу.

Проводится расследование.