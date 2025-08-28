https://news.day.az/society/1776752.html Тяжелое ДТП в Сабирабаде, - есть погибшие - ФОТО В ДТП в Сабирабадском районе погибли 2 человека. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, погиб шестилетний ребенок и еще один человек - житель села Гюдяджухур Алиев Рагим Алиса оглу, 1957 года рождения, и его внучка Ализаде Нилай Рагиб гызы, 2019 года рождения. Четверо пострадали. ДТП произошло в село Гюдяджухур Сабирабадского района.
Тяжелое ДТП в Сабирабаде, - есть погибшие - ФОТО
В ДТП в Сабирабадском районе погибли 2 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, погиб шестилетний ребенок и еще один человек - житель села Гюдяджухур Алиев Рагим Алиса оглу, 1957 года рождения, и его внучка Ализаде Нилай Рагиб гызы, 2019 года рождения.
Четверо пострадали.
ДТП произошло в село Гюдяджухур Сабирабадского района. Пострадавшие госпитализированы в Ширванскую больницу.
Проводится расследование.
