Тяжелое ДТП в Сабирабаде, - есть погибшие - ФОТО

В ДТП в Сабирабадском районе погибли 2 человека. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, погиб шестилетний ребенок и еще один человек - житель села Гюдяджухур Алиев Рагим Алиса оглу, 1957 года рождения, и его внучка Ализаде Нилай Рагиб гызы, 2019 года рождения. Четверо пострадали. ДТП произошло в село Гюдяджухур Сабирабадского района.