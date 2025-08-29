Одна из стран раскритиковала Илона Маска

Первый министр Шотландии Джон Суинни раскритиковал американского миллиардера Илона Маска, обвинив его в "распространении ложной информации" об инциденте, произошедшем в городе Данди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, речь идет об аресте 12-летней девочки, которая защищалась с ножом и топором от мигранта, снимавшего ее на камеру.

Общественное негодование было вызвано тем, что полиция 23 августа задержала школьницу за незаконное ношение оружия, а снимавшего ее оставила на свободе. Маск в своих публикациях в соцсети X заявил, что девочка и другие молодые люди на видео подвергались риску сексуального насилия.

"Полиция Шотландии выпустила предупреждение о преднамеренной дезинформации, которая используется для нагнетания страха в обществе... Но такие люди, как Илон Маск, распространяя дезинформацию об этом случае, пытаются подорвать общественное единство, и это совершенно неприемлемо", - заявил Суинни.

27 августа шотландская полиция выяснила, что снимавшие девочку на видео мигранты оказались супружеской парой из Болгарии, и расследование не выявило с их стороны каких-либо нарушений закона.