В Индонезии нашли топор с признаками «внеземного происхождения»

Археологи в Индонезии нашли 3000-летний топор с признаками "внеземного происхождения".

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Археологи на острове Калимантан обнаружили редкий артефакт - 3000-летний конический топор, который, по мнению экспертов, был выкован из метеоритного металла. Находка уже названа "космическим" предметом и может изменить представления о развитии металлургии в регионе.

Топор был найден случайно местным фермером, промывавшим золото. Со временем он попал в его личную коллекцию, где хранился рядом с каменными орудиями и бусами племени даяков. Местные жители называют подобные артефакты "Зуб молнии", связывая их появление с небесными явлениями.

Эксперты подчеркивают, что топор вряд ли использовался в быту. Его необычная форма и мастерство исполнения указывают на то, что это был символ статуса или предмет церемониального значения.

"За все годы изучения археологии Калимантана я никогда не видела такого конического топора", - рассказала археолог Ида Багус Путу Праджна Йоги.

Член экспертной группы по культурному наследию округа Банджар Хартатик отметил, что артефакт имеет не только историческое, но и культурное значение. В то же время специалисты призывают к осторожности: необходимо подтвердить подлинность предмета и установить его точный контекст, чтобы исключить возможность подделки.