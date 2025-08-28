Автор: Мехти Ахмедзаде

Франция оказалась в глубоком долговом и политическом кризисе. Государственный долг страны впервые перевалил за отметку в 3,4 триллиона евро, достигнув уровня более чем 115% к ВВП. Только во втором квартале рост долга составил почти 70 миллиардов евро, что стало рекордом за всю историю Пятой республики. Причины этого антирекорда очевидны: провальная политика президента Эмманюэля Макрона и его правительства, чьи решения превратили некогда устойчивую экономику в источник постоянных кризисов и неопределенности.

Рост долга напрямую связан с увеличением расходов на выплату процентов по облигациям. Проще говоря, французское государство вынуждено занимать все больше, чтобы оплачивать уже накопленные обязательства. Это замкнутый круг, в который страну вогнали ошибочные реформы и управленческая слабость действующей власти.

Макрон пришел к власти под лозунгами реформ и обновления, обещая модернизировать экономику, сократить бюрократию и снизить дефицит бюджета. На деле же его политика обернулась противоположным результатом.

Пандемия коронавируса, энергетический кризис и последствия украинского конфликта лишь ускорили процессы деградации, но их корни лежат гораздо глубже - в безответственном управлении. Макрон и его кабинет взяли курс на бесконечное наращивание расходов, не имея ни четкой программы оптимизации, ни политической воли противостоять лобби, требующему новых субсидий.

Результат закономерен: долг вырос до неприемлемых масштабов, а бюджетный дефицит достиг 5,8% ВВП в прошлом году, почти вдвое превысив лимит ЕС в 3%.

Вместо реформ, направленных на снижение дефицита, правительство только усугубляет ситуацию. Недавнее заявление премьер-министра Франсуа Байру о намерении провести вотум доверия по планам бюджета на 2026 год вызвало настоящую панику на финансовых рынках. Французские акции и облигации обрушились, что лишь ускорило рост стоимости заимствований.

Инвесторы больше не верят в способность Парижа удержать ситуацию под контролем. Франция, некогда оплот стабильности еврозоны, сегодня выглядит главным слабым звеном европейской экономики.

Финансовый кризис совпал и с глубочайшим политическим кризисом. Согласно опросам, проведенным ведущими социологическими агентствами Ifop, Elabe и Toluna Harris Interactive, от 56% до 69% французов требуют роспуска парламента и проведения новых выборов. Две трети респондентов прямо заявляют: Эмманюэль Макрон должен уйти в отставку.

Народ устал от бесконечной нестабильности и некомпетентности президента. Его кабинеты министров после переизбрания в 2022 году формировались исключительно из представителей меньшинства, что делало любое принятие решений крайне сложным. Парламент раздроблен, оппозиция консолидируется против президента, а страна живет в режиме перманентного кризиса.

Премьер-министр Франсуа Байру предложил сократить бюджет на 44 миллиарда евро, отменить два государственных праздника и заморозить значительную часть расходов. Но это не реформы, а отчаянные меры, напоминающие агонию. Они не решают проблему долга, а лишь подрывают социальную стабильность.

Оппозиция справедливо указывает, что подобные шаги приведут к массовому недовольству и росту протестных настроений. Левые требуют усиления социальной поддержки, крайне правые - ужесточения миграционной политики. Никто не верит, что кабинет Байру способен провести бюджетные преобразования.

Франция оказалась в уникальной ситуации, когда любые действия правительства только усугубляют кризис. Продолжение нынешней политики означает рост долга и процентных выплат, которые вскоре будут поглощать львиную долю бюджета. Попытки резких сокращений расходов чреваты социальными бунтами и новым "желтым жилетом".

Эмманюэль Макрон оказался неспособен предложить реальный выход из тупика. Его отказ от внеочередных выборов и категорическое исключение возможности отставки лишь подчеркивают его страх потерять власть. Но удержание власти любой ценой не спасет Францию от надвигающейся катастрофы.

Опросы ясно показывают: народ больше не верит макроновскому правительству. 67% французов, по данным Elabe, хотят отставки в случае провала Байру на вотуме доверия. Даже если формально президент удержит власть, он останется политическим банкротом.

Франция стоит перед выбором: либо смена курса и досрочные выборы, либо продолжение падения в долговую яму. И чем дольше Макрон будет цепляться за кресло, тем тяжелее окажутся последствия для страны.

Ситуация во Франции вызывает тревогу в Брюсселе и Берлине. Евросоюз и без того испытывает давление из-за энергетических и миграционных кризисов. Теперь же одна из ключевых экономик Европы грозит превратиться в источник нестабильности для всей еврозоны.

Рост французского долга означает рост рисков для всей валютной системы ЕС. Если Париж не справится с выплатами, под удар попадет весь механизм европейского долга.

Макрон обещал стать реформатором, но войдет в историю как президент-дестабилизатор. При нем Франция потеряла финансовую устойчивость, доверие общества и уважение международных инвесторов.

Его политический стиль, основанный на высокомерии и игнорировании реальных проблем, окончательно дискредитировал институт президентской власти. Сегодня Франция живет не под знаком реформ, а в атмосфере растущего недовольства, экономической нестабильности и политической неопределенности.

Рост государственного долга до 3,411 триллиона евро - это не просто статистика. Это показатель того, что Франция скатывается в долговую ловушку, из которой будет крайне сложно выбраться. Виновником этой ситуации стали Эмманюэль Макрон и его правительство, чьи решения подорвали и экономику, и доверие народа.

Французы уже сделали свой выбор: большинство требует досрочных выборов и отставки президента. Вопрос лишь в том, насколько быстро Макрон признает реальность. Но ясно одно: чем дольше он будет игнорировать волю народа, тем глубже Франция будет погружаться в кризис.