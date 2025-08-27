Нацгвардию США привлекли к уборке мусора в Вашингтоне

Бойцы нацгвардии Соединенных Штатов, которых перебросили в Вашингтон под предлогом борьбы с преступностью, поучаствовали в уборке мусора в рамках программы по благоустройству американской столицы. Об этом пресс-служба окружной нацгвардии сообщила на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Участники целевой группы по благоустройству убрали территорию у водоема "Приливной бассейн" возле мемориала Мартина Лютера Кинга в рамках программы "Безопасный и благоустроенный Вашингтон", - указано в сообщении.

Кроме того, бойцы помогли с уборкой парковой зоны в районе Лафайет-сквера и Национальной аллеи неподалеку от Белого дома. Всего в мероприятии участвовало около 110 гвардейцев.

Отмечается, что работы в сфере благоустройства включены в миссию, в рамках которой бойцов нацгвардии перебросили в Вашингтон. Всего миссия предусматривает выполнение более 40 задач.