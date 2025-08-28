Азербайджан и Уганда укрепляют связи в энергетическом секторе
Обсуждены возможности развития отношений между Азербайджаном и Угандой в области энергетики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.
Согласно информации, переговоры состоялись в рамках встречи заместителя министра энергетики Кямала Аббасова с государственным министром иностранных дел Уганды Джоном Мулимбой, находящимся с визитом в Азербайджане.
На встрече были обсуждены возможности развития отношений между двумя странами, в том числе в области энергетики, подчеркнута важность взаимной поддержки и обмена опытом в направлении укрепления двусторонних связей.
"Была представлена информация о проделанной работе и реализуемых проектах в сферах нефти и газа, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в стране. В то же время была затронута тема нефтегазового сектора, горнодобывающей промышленности и гидроэнергетического потенциала Уганды, а также рассмотрены перспективы будущего сотрудничества в этих областях.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес",- отмечается в информации ведомства.
