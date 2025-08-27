КНДР резко высказалась о «позорных выходках» Южной Кореи

Заявления президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна о возможной денуклеаризации КНДР представляют собой лишь наивные мечты.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Он даже оскорбил нас, назвав бедным, но жестоким соседом, а затем заговорил об абсурдной денуклеаризации. Позорные выходки Ли Чжэ Мёна за границей доказали, что наше восприятие и суждение о том, что конфронтационные намерения Южной Кореи по отношению к нам никогда не изменятся", - передает агентство.

Северная Корея подчеркнула, что ее положение как государства, обладающего ядерным оружием, - это "неизбежный выбор, который адекватно отражает угрозу извне".

Пхеньян указал на то, что разговоры южнокорейского лидера о денуклеаризации КНДР являются "не более чем наивной мечтой, наподобие попытки поймать облако в небе".