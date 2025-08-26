В одном из районов Баку отключат газ

27 августа с 10:00 в Бинагадинском районе временно отключат газоснабжение из-за технических работ.

Как сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), специалисты проведут проверку герметичности газопровода и заменят одну из задвижек, передает Day.Az.

На период ремонтных мероприятий подача газа будет приостановлена в ряде населённых пунктов и на отдельных улицах района. В частности, это коснётся части проспекта Азадлыг, поселка Хутор, улицы Магсуда Давудоглу, а также улиц Гасан бека Зардаби, Гюлистан 8, Аббасгулу ага Бакиханова, Мирзы Фатали Ахундова и Алигейдара Гараева в поселке Бинагади.

Газоснабжение возобновят сразу после завершения работ.