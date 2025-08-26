Пожары уничтожили более 1 млн га леса в Евросоюзе
Пожары уничтожили более 1 млн га леса в Евросоюзе (ЕC), что стало самым высоким показателем с начала официальных подсчетов, проведенных в 2006 году.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Европейской информационной системы лесных пожаров Европейского союза.
"По состоянию на вторник [26 августа], пожарами было уничтожено в общей сложности 102,8 млн га земли в ЕС - это площадь больше, чем территория Кипра, и больше, чем общий показатель за любой другой год", - говорится в публикации.
По данным агентства, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году, когда площадь лесных пожаров в Европе составила около 998 тыс. га.
Уточняется, что в 2025 году от лесных пожаров больше всего пострадали Испания и Португалия, на долю которых в совокупности пришлось около двух третей площади возгораний в ЕС.
Кроме этого, число лесных пожаров резко увеличилось с 5 по 19 августа - в этот период наблюдалась 16-дневная волна тепла на Пиренейском полуострове.
