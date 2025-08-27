https://news.day.az/officialchronicle/1776465.html Президент Ильхам Алиев: Мы находимся почти на завершающей стадии развития инфраструктуры Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия" рассказал о препятствиях, возникших при заселении освобожденных от оккупации территорий.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал, что двумя основными препятствиями в этой работе являются минирование территорий и полностью разрушенная инфраструктура в Карабахе. "Сейчас мы находимся почти на завершающей стадии развития инфраструктуры. Я думаю, что полностью инфраструктурные проекты будут готовы, возможно, через два-три года", - добавил Президент.
