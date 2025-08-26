Президент Ильхам Алиев, который превратил Азербайджан в одну из самых мощных стран в истории и навечно вписал своё имя в историю, решив одну из самых сложных и судьбоносных проблем народа, за 22 года лидерства достиг успехов, которых не достигло ни одно независимое государство в XXI века.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на специальном заседании Кабинета Министров, посвящённом визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

"Думаю, слова президента США Дональда Трампа, обращённые к Президенту Ильхаму Алиеву: "Вы - великий лидер" - это высокая оценка и признание беспримерной деятельности главы Азербайджанского государства. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что проводимые в стране последовательные политические и социально-экономические реформы, укрепление обороноспособности, строительство армии и усиление национальной безопасности, обеспечение неприкосновенности границ, а также успехи в международном сотрудничестве, инициированные Азербайджаном проекты, перекраивающие мировую энергетическую и транспортную карту, освобождение наших земель от оккупации и полное восстановление суверенитета, победа в Вашингтоне, подтверждающая стратегическое лидерство Азербайджана в регионе - всё это начало более значительного развития нашей страны", - подчеркнул премьер.

Али Асадов отметил, что для сохранения достигнутых успехов всегда необходимо иметь сильное государство, сильную экономику и мощную обороноспособность:

"Считаю, что единственной формулой для достижения этого - это железная логика, железная воля и железный кулак, воплощённые в личности Президента Ильхама Алиева, который ставит интересы народа и национально-культурные ценности превыше всего. От имени правительства хочу ещё раз заверить, что мы приложим все усилия для своевременного, полного и высококачественного исполнения всех поручений и задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым".