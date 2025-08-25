https://news.day.az/society/1776153.html Пожар в Ходжавенде - привлечен вертолет МЧС В Ходжавенде вспыхнул пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, пожар наблюдается в лесном массиве в районе сел Эдилли и Агбулаг. К месту происшествия были привлечены сотрудники пожарной части Физулинского и Джебраильского районов министерства по чрезвычайным ситуациям, вертолет авиационного отряда.
