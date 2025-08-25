Пожар в Ходжавенде

В Ходжавенде вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, пожар наблюдается в лесном массиве в районе сел Эдилли и Агбулаг.

К месту происшествия были привлечены сотрудники пожарной части Физулинского и Джебраильского районов министерства по чрезвычайным ситуациям, вертолет авиационного отряда.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.