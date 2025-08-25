Как Азербайджан задает темп региональной политике

Мы являемся свидетелями того, как Азербайджан грамотно и со знанием дела создает архитектуру отношений и взаимодействия в нашем большом регионе, объединяющем Южный Кавказ, Центральную Азию и, можно даже сказать, более широкое географическое пространство.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Мы как-то привыкли, что август это месяц отпусков, когда замирает всяческая деятельность. Но в этом году мы наблюдаем картину, когда Азербайджан, образно выражаясь, отказался от отпуска. Посмотрите, сколько всего произошло за этот месяц. Каждое событие имеет свое особое место и, я уверен, будет иметь важные позитивные развития в последующие месяцы и годы.

Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан, прошедшая там трехстороння встреча в формате лидеров Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана это очень серьезный шаг к интеграции стран тюркского пояса, к продвижению и расширению азербайджанских инициатив, в частности Зангезурского коридора. Кстати, параллельно этому саммиту проходила встреча президентов Казахстана и Кыргызстана, что, на мой взгляд, очень символично.

Признаюсь, что я до сих пор нахожусь под впечатлением событий 8 августа в Вашингтоне. Это была историческая встреча, ее итоги будут определять развитие процессов в нашем регионе, и уже определяют. Можно говорить об экономическом сотрудничестве, строить планы, чертить карты маршрутов, но если в регионе не будет прочного мира, эти планы не смогут осуществиться. Южному Кавказу нужен мир, и я очень хочу надеяться, что начавшиеся позитивные процессы необратимы. Президента Азербайджана Ильхама Алиева я бы назвал архитектором этих процессов, и мы гордимся этим.

На встрече с жителями Кяльбаджара Президент так и сказал: процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений завершен, и подписанные в Вашингтоне документы полностью отвечают нашим интересам. Парафирование текста мирного договора фактически поставило точку в армяно-азербайджанском противостоянии. И главное - авторами мирного договора с Арменией тоже является Азербайджан, и именно позиция Баку всегда бралась за основу при разработке пунктов документа.

Говоря о мире, в своей речи в Кяльбаджаре глава государства коснулся также усиления нашей армии, приобретения новых вооружений и необходимости быть готовыми ко всему. Этот момент вызвал негативную реакцию у определенной категории лиц, неутомимых в поисках поводов очернять свою родину. Они усмотрели в этих словах некие противоречия с вашингтонскими договоренностями. Хотя никаких противоречий нет.

Если подойти детально, то речь Президента содержала четкий и правильный анализ международной ситуации и процессов вокруг нашего региона. Внешние силы продолжают попытки разыграть здесь свои карты, поэтому Азербайджану нужно не расслабляться, а всегда быть готовым к любому развитию ситуации. Ему нужна сильная и боеспособная армия, оснащенная самым современным вооружением. Не для нападения на кого-то, а для защиты своей целостности и своего суверенитета. Когда Президент Ильхам Алиев говорит, что мы никому не советуем даже думать о каких-либо злонамеренных действиях против нас, он не грозит, а предупреждает.

Конечно же, сказанное не стоит воспринимать как указание на конкретного врага или на направление, откуда мы ждем нападения. У Азербайджана нет врагов. Но сегодняшний мир содержит много "сюрпризов". Обратите внимание - сегодня в мировой политике не осталось ничего, что считалось бы зазорным, недопустимым. Можно все - обстреливать палаточные городски и мирные города, бросать бомбы на больницы и школы, аннексировать территории и безнаказанно нарушать международное право. Смерти людей воспринимаются уже как нечто обыденное. Все изменилось в наше время, изменились правила и подходы. Сегодня уже норма, что лидеры стран нарушают договоренности, меняют свое слово буквально на ходу. Прежде такое поведение считалось недостойным серьезных политиков.

Президент Азербайджана дал понять, что мы ничего и никого не боимся. Мы будем защищать свой суверенитет и территориальную целостность и не допустим, чтобы кто-то ограничил нашу свободу. То, что наш регион уже который год живет мирно, это не подарок нам со стороны каких-то могучих стран или международных организаций. Этого мы достигли сами, принеся немало жертв. Это наше достижение, и мы не можем позволить кому-то его у нас отнять. Мы категорически не должны успокаиваться на достигнутом. Жизнь идет, мир меняется и, к сожалению, не в лучшую сторону. Надо быть всегда готовыми защитить свои завоевания и мирное небо над головой. Когда успокаиваешься, начинаешь делать ошибки, а в политике ошибки недопустимы.

Я уже не раз отмечал этот момент, но хочу повторить еще раз: Азербайджан действует не просто правильно, он действует так, будто владеет машиной времени и точно знает, что и как будет дальше. Только дело тут не в машине времени, а в политической мудрости и трезвом расчете.

Глядя на процессы вокруг российско-украинского конфликта, я думаю о том, что Азербайджан восстановил свою целостность очень вовремя. И очень важно, что он сделал это самостоятельно. Сегодня мы строим мир в регионе и никому ничем не обязаны за эти реалии. Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность, а также сумел устранить все риски, которые могут привести к рецидиву сепаратизма и претензиям на азербайджанские земли.

Российско-украинский конфликт, свидетелями которого мы являемся, это настоящее безумие. Это один из страшных "сюрпризов" нынешней международной политики. Я до сих пор не могу привыкнуть к мысли, что русские воюют с украинцами. Это один народ, одна история.

Вокруг российско-украинского конфликта идут процессы, в которые втянуты многие страны, над этой проблемой работают мировые аналитические центры. Но она все равно не решается. Как видим, даже в самом лагере союзников Украины нет единства. То, что для участия во встрече Дональда Трампа с Володимиром Зеленским отправился десант из лидеров европейских стран, говорит о том, что не все так просто. Есть Европа, а есть Трамп, и это усложняет решение вопроса.

Президент США Дональд Трамп очень интересная политическая фигура. Обратите внимание, он ни на секунду не останавливается. Кто-то скажет, что он работает на камеру и играет на публику, но это ошибочное мнение. Трамп делает все в своей манере, однако это ничуть не умаляет значимости его шагов. Этот политик хочет, чтобы мир немного успокоился. Конечно, мир во всем мире это утопия, даже такой державе, как Соединенные Штаты, не удастся прекратить все войны и конфликты разом. Трамп хочет, чтобы наступила стабильность хотя бы там, где это возможно, чтобы мировая экономика работала не на войну, а на мир. У планеты масса проблем - глобальное потепление, дефицит воды. Последняя проблема стоит особенно остро. Если не начать ее решать всем вместе, в недалеком будущем как ценнейший ресурс вместо нефти по трубопроводам будет экспортироваться питьевая вода. Чтобы решать эти проблемы, необходим хотя бы относительный мир.

Если присмотреться, увидим, что сегодня Трамп уже не тот, каким был в свою первую каденцию. Он стал больше слушать и делать правильные выводы, он стал менее эмоциональным и более опытным. Можно обратить внимание, как он общался с руководителями стран в свой первый президентский срок и как общается сегодня. Для Трампа важны не размеры страны, а сила ее лидера. В Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве глава Белого дома увидел настоящего лидера.

В позитивных процессах на Южном Кавказе, конечно же, есть и роль премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В данном случае важно не то, что политик говорил когда-то, а то, к чему он пришел сегодня.

Многие в Армении думали, что Никол Пашинян не продержится на посту и года. Но он оказался далеко не слабым звеном и сумел сделать в конечном итоге правильные шаги, несмотря на сильное давление из вне. Большинство граждан его поддерживают, и это дает надежду на то, что территориальные претензии к соседям уйдут в прошлое, Пашинян заявляет, что "карабахский вопрос" топит Армению, и армянское общество прислушивается к нему. Это очень важно, потому что прочный мир в регионе, как все понимают, зависит от того, каким путем пойдет Армения. Пашиняну еще придется отбивать и внутренние, и внешние удары. Есть немало игроков, которые хотели бы, чтобы вашингтонские договоренности оставались на бумаге. Уже слышны голоса, утверждающие, что после встречи на Аляске "Маршрут Трампа", мол, уходит в архив. Но я бы на месте этих "предсказателей" не спешил с выводами.

Думаю, Никол Пашинян не обидится, если скажу, что в Белом доме за одним столом с Дональдом Трампом он оказался благодаря Баку. Прежде Армения и он как ее руководитель не воспринимались Вашингтоном всерьез. Подписание администрацией Байдена стратегического союзничества с Арменией накануне инаугурации Трампа очень плохо повлияло на отношение к Еревану.

Азербайджан, обеспечив свою территориальную целостность, дал Армении возможность вернуться в правовое поле и стать рукопожатным государством. Тот диалог с миром, который Ереван смог наладить в послевоенные годы, был ему недоступен в годы оккупации.

Еще раз констатирую - мы добились всего, чего хотели, сумели решить все задачи, которые поставили. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над всеми территориями и успешно строит на освобожденных землях мирную жизнь. В этой связи хотел бы сказать несколько слов о радостном для всех нас и, в частности для меня как главы Азербайджанского общества Красного Полумесяца, событии - в Ханкенди вернулся Красный Полумесяц.

11 августа делегация во главе с исполнительным секретарем АОКП Джейхуном Мирзоевым посетила город Ханкенди и провела там важные встречи. Все больше людей возвращаются на освобожденные земли. Сегодня там вовсю идем мирная жизнь, проводится огромная созидательная работа. Пора и нашему Красному Полумесяцу наладить свою работу в Карабахе.

Первоочередная наша задача - просвещение населения относительно минной опасности. Мы проводим огромную работу по информированию возвращающихся на свои земли людей, включая Карабахскую экономическую зону и прилегающие районы. Сегодня у нас охват глубиной более 100 тысяч человек населения. Раньше охват в Карабахе у нас был порядка 5-6 тысяч человек. Это отличный результат. Люди, которые возвращаются к родным очагам, уже знают, с какими рисками могут столкнуться, и это очень важно для их безопасной жизни на родной земле.

В годы оккупации Карабах, к сожалению, оставался вне нашего доступа, вне той большой работы, которую Красный Полумесяц проводил в стране. Работу в рамках нашего Международного движения там осуществлял Международный Комитет Красного Креста. Хочу особо подчеркнуть, что за годы армянской оккупации в Карабахе были созданы многие фейковые структуры - "парламент", "министерства" и так далее. Но сепаратистам так и не удалось создать структуру под названием "Красный Крест "НКР"". Это была наша заслуга.

Лейла Таривердиева