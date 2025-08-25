Пустыня Атакама "расцветет"

Пустыня Атакама в Чили является одним из самых засушливых мест на Земле. Тем не менее уже совсем скоро этот бесплодный ландшафт расцветет морем ярких цветов.

Глава отдела охраняемых территорий Чилийской национальной лесной корпорации Хорхе Карабантс в интервью UPI заявил, что в третью неделю сентября начнется цветение пустыни Атакама. По его словам, это явление достигнет пика в октябре и закончится в первой половине ноября.

"Мы ожидаем, что цветочный ковер будет простираться от района Тотораль на севере до Калета Чаньярал-де-Асейтуно на южной окраине региона", - сказал Карабантс.

В издание объяснили, что цветение пустыни - это появление обширного и яркого ковра из цветов в самой засушливой неполярной пустыне мира. Это являение вызвано редким сочетанием подходящей температуры, количества солнечного света и обильных осадков.

Дожди, как правило, связаны с явлением Эль-Ниньо-Южное колебание. Это климатическая модель, которая может приносить с собой экстремальные погодные условия.

"Это цветение совпадает с течениями Эль-Ниньо, во время которых температура выше, что приводит к большему испарению и, как следствие, к большему количеству осадков. Но не с течением Ла-Нинья, которое более холодное. За последние 40 лет произошло около пятнадцати таких событий", - рассказала профессор факультета сельского и лесного хозяйства Папского католического университета Чили Ана Мария Мухика.

В издании напомнили, что в последний раз цветение пустыни Атакама произошло в 2022 году. Оно было необычным, так как произошло во время Ла-Нинья.