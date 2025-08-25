https://news.day.az/world/1775993.html В Армении машина рухнула в канал - есть пострадавшие В результате дорожно-транспортного происшествия в Армении пострадали 6 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Novosti Armenia, ДТП произошло на 3-м километре автодороги Цовакюх-Чамбарак, где столкнулись автомобили марок Mazda и Opel. В результате автомобиль Opel съехал с дороги и упал в канал, шесть человек получили травмы.
В Армении машина рухнула в канал - есть пострадавшие
В результате дорожно-транспортного происшествия в Армении пострадали 6 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Novosti Armenia, ДТП произошло на 3-м километре автодороги Цовакюх-Чамбарак, где столкнулись автомобили марок Mazda и Opel.
В результате автомобиль Opel съехал с дороги и упал в канал, шесть человек получили травмы.
