В Армении машина рухнула в канал

В результате дорожно-транспортного происшествия в Армении пострадали 6 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Novosti Armenia, ДТП произошло на 3-м километре автодороги Цовакюх-Чамбарак, где столкнулись автомобили марок Mazda и Opel.

В результате автомобиль Opel съехал с дороги и упал в канал, шесть человек получили травмы.