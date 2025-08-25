Китай опроверг информацию об отправке военных в Украину

Китай не планирует отправлять воинский контингент в Украину.

Как сообщает Day.Az, пресс-секретарь МИД КНР Гуо Жиакун заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу однозначна и остается неизменной.

Отметим, в европейских СМИ распространилась информация о том, что Китай отправит воинский контингент в Украину в рамках гарантий безопасности.