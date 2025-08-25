Крупнейшая за два месяца вспышка была зафиксирована на Солнце

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка с 20 июня этого года.

Как передает Day.Az, об этом 25 августа сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08:24 по Москве (09:24 по Баку)", - говорится в сообщении.

По информации лаборатории, такое событие произошло из-за резкого усиления активности Солнца, которое связано с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров.