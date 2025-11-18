Мбаппе требует от "ПСЖ" 240 млн евро

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе продолжает судебное разбирательство с бывшим клубом "ПСЖ", требуя от парижан компенсацию в размере 240 миллионов евро, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В суде игрок уточнил структуру требований, куда входят выплаты за предварительное уведомление, компенсация за увольнение, отпускные, задолженность по зарплате за три месяца, часть подписных бонусов, премии и компенсации за психологическое давление и нарушения условий труда. Среди пунктов - 17 млн евро долга по зарплате, 36,6 млн евро подписных бонусов, 44 млн евро за несправедливое отстранение, 37 млн евро за психологическое давление и другие суммы. Адвокат Мбаппе просит суд ориентироваться на зарплату в 14,8 млн евро.

"ПСЖ" ответил встречным иском и требует от Мбаппе 180 миллионов евро в качестве возмещения ущерба. Спор связан с уходом игрока в "Реал" в 2024 году на правах свободного агента и претензиями клуба к поведению форварда в период продления контракта.